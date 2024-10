Ein 25-jähriger Serbe muss sich zusammen mit drei weiteren Angeklagten der gleichen Staatsangehörigkeit vor dem Landgericht Mosbach verantworten. Sie sollen in Adelsheim einen Brandanschlag mit einem Molotow-Cocktail auf das Haus unternommen haben, in dem die ehemalige Partnerin des 25-Jährigen gewohnt haben soll, um sie zu töten. Am Donnerstag war der dritte Verhandlungstag. Foto: Dominik Rechner