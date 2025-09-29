Montag, 29. September 2025

zurück
Plus Lärmaktionsplan

Tempo 30 in Obrigheim wird ausgeweitet

Weil die Lärmgrenzwerte immer wieder überschritten werden, reagiert die Gemeinde nun.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 37 Sekunden
Die Schilder stehen schon einige Tage, ab heute sind die Klebestreifen entfernt, und es gilt die ausgeweitete Geschwindigkeitsbegrenzung in Obrigheim. Foto: Stefan Weindl

Obrigheim. (RNZ/lra) Um ihre Bürgerinnen und Bürger vor Verkehrslärm zu schützen, hat die Gemeinde Obrigheim 2016 einen Lärmaktionsplan aufgestellt. Aufgrund eines Erlasses im Jahr 2023 musste dieser Plan überarbeitet werden. Das Ergebnis der Überprüfung zeigte, dass auf mehreren Straßen Grenzwerte für gesundheitsgefährdenden Lärm überschritten werden.

Entsprechend hat die Gemeinde bei

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.