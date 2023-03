Buchen. (pm) Der Kunstverein Neckar-Odenwald beendet seine Winterpause: Mit Arbeiten der Frankfurter Künstlerin Billa Burger beginnt im Buchener Kulturforum "Vis-à-Vis" am Sonntag, 2. April, die neue Saison, die eine Reihe von abwechslungsreichen Ausstellungen und Veranstaltungen in Mosbach und Buchen auf dem Programm hat.

Unter dem Titel "Von Menschen" wird Billa Burger, die ihr Studium an der Städelschule in Frankfurt absolvierte, ihre Multimedia-Arbeiten und Collagen zeigen. Die Künstlerin studierte bei Peter Angermann und Wolfgang Tillmans, war Meisterschülerin bei ihm.

Die Montage steht im Zentrum ihrer künstlerischen Praxis. Ihre Multimedia-Arbeiten sind inspiriert von Phänomenen und Ästhetik der Massenmedien. Dabei liefern ihre Werke durch deren symbolhafte Bildsprache oftmals einen ironisch-kritischen Kommentar zu diversen gesellschaftlichen Themen.

Reste unseres Daseins werden so mit neuem Leben gefüllt. Es entstehen aber auch Szenerien, die einfach nur zum Eintauchen und Verweilen einladen. Besonderheiten des Materials, wie Holzmaserung und Plakatabriss-Stücke, aber auch aussortierte Karten und Bilder fügt sie mit fotorealen und abstrakten Bildanteilen assoziativ zu stellenweise absurden, aber auch anspielungsreichen Bildkompositionen zusammen. Die Spannbreite ihrer Technik ist umfassend – die Arbeiten sind in Malerei, Zeichnung, Fotomontage, Siebdruck und Collage auf Holz, Leinwand oder Papier umgesetzt.

Der Titel der Ausstellung "Von Menschen" selbst bezieht sich nicht nur auf mediale und materielle Reste unseres menschlichen Daseins, sondern auch auf die inhaltliche Prägung der Welt durch den Menschen.

Für Billa Burger großformatige Arbeiten werden sich die Räume des Buchener Kulturforum sicherlich als guter Platz erweisen: Der Betrachter wird in die Geschichten und Labyrinthe der einzelnen Werke eintauchen oder den Kosmos der Gesamtschau auf sich wirken lassen können.

Wie immer wird Harald Kielmann vom Kunstverein auch in der neuen Saison zu "offenen" Vernissagen einladen. So wird sich bei der Ausstellungseröffnung am kommenden Sonntag um 11 Uhr die Gelegenheit bieten, Billa Burger in einem Künstlergespräch mit Sofia Greff kennenzulernen.

Info: Die Ausstellung ist bis 14. Mai im "Vis-à-Vis" zu sehen. Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag sowie Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr.