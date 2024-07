Külsheim/Königheim. (jam) Nachdem sich Mitte Juli etwa 40 Mitglieder der beiden rivalisierenden Rocker-Banden "Bandidos" und "Outlaws" in Marktheidenfeld eine Schlägerei geliefert hatten, hat die Polizei nun unter anderem ein Clubheim in Külsheim und eine Wohnung in Königheim durchsucht. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Unterfranken auf Nachfrage der RNZ.

Bei dem Banden-Konflikt wurden fünf Personen teils schwer verletzt. Einer davon musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach Angaben der Polizei setzten die Rocker beim Streit unter anderem Messer ein. Die Täter waren noch vor Eintreffen der Polizei geflüchtet.

Eine Großfahndung zog sich bis in die Nacht und führte zu zehn Festnahmen. Die Beschuldigten sind im Alter von 25 bis 63 Jahren.

Bereits vor den Razzien im Main-Tauber-Kreis hatte die Ermittlungskommission "Tankstelle" mehrere Objekte in Mainfranken und am bayerischen Untermain durchsucht und dabei "eine Vielzahl von Messern und weitere verbotene Gegenstände sichergestellt". Die Ermittlungen dauern an.