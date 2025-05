Von Rüdiger Busch

Buchen. 643 Straftaten hat die Polizei 2024 in Buchen registriert, 93 weniger als im Vorjahr. Mehr als zwei Drittel der Taten wurden aufgeklärt. Dies zeigte der Leiter des Polizeireviers Buchen, Erster Polizeihauptkommissar Carsten Diemer, am Montag in der Gemeinderatssitzung im Alten Rathaus in seinem Bericht zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2024 für