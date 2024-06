Eberbach/Schönbrunn. (by) Der Wahlkreis 16 Eberbach ist in der kommenden Legislaturperiode durch ein Ausgleichsmandat gleich mit fünf Personen im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises vertreten. Zwei Sitze gingen an die CDU, je einer an die Freien Wähler, die SPD und die AfD.

Für die Freien Wähler erhielt Eberbachs Bürgermeister Peter Reichert 4521 Stimmen und damit das Direktmandat. Bei