Schirmherrin des Pflegeprofi-Wettbewerbs ist die Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege, Claudia Moll. Die gelernte Altenpflegerin übt das Amt seit Januar 2022 aus und ist in ihrer Funktion überparteiliche Ansprechpartnerin für alle in der Pflege Beteiligten.

Walldürn/Hardheim. (pm) Ohne den tatkräftigen Einsatz der 1,7 Millionen Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland geht es nicht. Sie kümmern sich in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder bei ambulanten Pflegediensten um ihre Patientinnen und Patienten. Zusammen kommen sie auf Hunderte Millionen Stunden im Dienst für andere. Umso wichtiger ist es, die außerordentliche Leistung aller Pflegekräfte auch öffentlich wertzuschätzen und ihnen die Anerkennung zu geben, die sie tagtäglich verdienen.

Walldürn/Hardheim. (pm) Ohne den tatkräftigen Einsatz der 1,7 Millionen Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland geht es nicht. Sie kümmern sich in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder bei ambulanten Pflegediensten um ihre Patientinnen und Patienten. Zusammen kommen sie auf Hunderte Millionen Stunden im Dienst für andere. Umso wichtiger ist es, die außerordentliche Leistung aller Pflegekräfte auch öffentlich wertzuschätzen und ihnen die Anerkennung zu geben, die sie tagtäglich verdienen.

Das waren auch Beweggründe für die Leitung des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn, die deshalb stellvertretend für die verschiedenen Pflegeteams jeweils eine Mitarbeiterin aus dem Krankenhaus Hardheim und dem Geriatriezentrum Walldürn beim Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" nominierte. Vom Krankenhausverband Hardheim wurden Ariela Marschner und Tatiana Hochweiß fürs Geriatriezentrum Walldürn nominiert.

Im Rahmen eines bundesweiten Online-Wettbewerbs werden 2023 bereits zum vierten Mal Mitarbeitende in der Pflege ausgewählt und ausgezeichnet. Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) hatte den Wettbewerb 2017 ins Leben gerufen, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig eine gute Pflege ist. Das gilt damals wie heute, und zwar für die Betroffenen wie auch für das gesamte Gesundheitssystem.

Schirmherrin des Pflegeprofi-Wettbewerbs ist die Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege, Claudia Moll. Die gelernte Altenpflegerin übt das Amt seit Januar 2022 aus und ist in ihrer Funktion überparteiliche Ansprechpartnerin für alle in der Pflege Beteiligten.

Beim Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" entscheidet kein Expertengremium über die Platzierung der Teilnehmer – sondern alle, die sich an dem Online-Voting beteiligen.

Nach der Nominierungsphase, bei der bundesweit rund 2700 professionell Pflegende nominiert wurden, läuft seit 2. Mai die Abstimmungsphase für den Landesentscheid. Abstimmen kann man noch bis 31. Mai. Nach den 16 Landespreisverleihungen findet im September die Abstimmungsphase für den Bundessieg statt.

Jede Person kann dabei für mehrere unterschiedliche Pflegeprofis abstimmen. Es ist aber nur eine Stimmabgabe je Nominiertem möglich. Gezählt werden nur Stimmen, die über die Webseite abgegeben werden. Ein Mausklick auf ein oder mehrere Nominiertenportraits genügt. Diese werden dadurch markiert. Im nächsten Schritt muss die eigene E-Mail-Adresse angegeben werden, um die Stimmabgabe zu authentifizieren. Als letzten Schritt erhalten Abstimmende dann eine Bestätigungsmail mit einem Link. Wird dieser angeklickt, werden die Stimme(n) gezählt.

Ariela Marschner ist eine Pflegekraft mit Leib und Seele und hat ihre Arbeitsstelle eigentlich nur im Krankenhaus Hardheim. Sie ist sich aber für keinen zusätzlichen Dienst zu schade und springt immer ein, egal wann und wo jemand gebraucht wird. Ihren Pflegeberuf übt sie gegenüber den Patienten und Bewohnern mit großer persönlicher Hingabe und Charme aus. Trotz oder vielleicht gerade wegen eigener Schicksalsschläge unterstützt sie auch außerhalb ihres Berufes pflegende Angehörige und Kolleginnen bei der häuslichen Pflege von Pflegebedürftigen oder in der palliativen Versorgung. Wo Hilfe in der Pflege benötigt wird, ist sie zu finden. Woher sie die Kraft für diese hohe körperliche und teils seelische Belastung nimmt, ist nahezu unerklärlich, aber hochgradig anerkennenswert.

Tatiana Hochweiß ist Pflegekraft in der Geriatrischen Reha und zusätzlich Vorsitzende des örtlichen Personalrats. Wenn in einer anderen Einrichtung des Verbandes Personalmangel herrscht, ist sie sich nicht zu schade, auch in einem fachfremden Bereich auszuhelfen. Sie überzeugt dabei durch ihre sympathische Art und trägt maßgeblich zu einem guten Betriebsklima bei. Für das zwischenmenschliche Miteinander organisiert sie in ihrer Freizeit Gemeinschaftsveranstaltungen wie Betriebsausflüge, Kinobesuche, Weihnachtsfeiern oder Sommerfeste. Sie ist sich auch dabei für nichts zu schade und übernimmt selbstlos und eigeninitiativ Küchendienste, während andere feiern. Als Personalratsvorsitzende setzt sie sich pausenlos für die Belange und Bedürfnisse ihrer Kolleginnen und Kollegen ein und kann als echter Teamplayer bezeichnet werden.

Info: Abstimmen kann jeder auf der Webseite www.pflegeprofis.de und damit die beiden nominierten Pflegekräfte unterstützen.