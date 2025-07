Walldürn. (Sti.) Strahlende Gesichter gab es am Donnerstag an der Konrad-von-Dürn-Realschule in Walldürn. Nach erfolgreicher schriftlicher und mündlicher Prüfung bestanden 57 Schüler der zwei Abschlussklassen R10A (Gesamtnotendurchschnitt: 2,4) und R10B (2,5) die mittlere Reifeprüfung. Jahrgangsbeste ist Natalia Rutkowska aus der Klasse R10A mit einem Notendurchschnitt von 1,3.

Rektor Florian Loser von der Martin-von-Adelsheim-Gemeinschaftsschule als Prüfungsvorsitzender beglückwünschte die erfolgreichen Schüler zum Erreichen der mittleren Reife.

Dem schlossen sich Patrick Schmid, Schulleiter der Konrad-von-Dürn-Realschule, sowie die beiden Klassenlehrer Alev Bozdemir (R10A) und Christian Wolf (R10B) an. Schmid wünschte allen für ihre weitere schulische bzw. berufliche Zukunft alles Gute sowie viel Glück und Erfolg.

Herzlichen Glückwunsch: 57 Schüler der Konrad-von-Dürn-Realschule haben erfolgreich ihre Abschlussprüfungen hinter sich gebracht. Foto: Bernd Stieglmeier

Folgende Schüler haben die mittlere Reife in der Tasche:

Klasse R10A (alle Walldürn, Ausnahmen angegeben):

Wesal Alilja

Soey Berberich

Leni Breunig

Luca Hahn (Höpfingen)

Leonie Heda

Cedric Hegele

Dominik Hofmann

Nina Hübert (Wettersdorf)

Salea Kern

Marlena Kobold (Glashofen)

Tamina Kunkel

Luisa Minderlin (Weilbach)

Krizia Mollo

Nils Müller

Marie Ott (Schneeberg)

Max Pidgirner

Lenja Pöthig (Wettersdorf)

Roman Rempe

Moritz Richter

Natalia Rutkowska (Kaltenbrunn)

Ekatarina Scharapov

Eva Schneider

Lukas Schneider

Kathrin Tokpaev

Manueala Trefz

Florian Volk (Rippberg)

Colin Weber

Tamara Wetzel (Amorbach)

Klasse R10B (alle Walldürn, Ausnahmen angegeben):

Muhammed Acun

Artur Barabás

Diana Berg

Lukas Ciemiega

Jason Clayton

Finjas Dörr

Pauline Farrenkopf

Darian Geib

Jonas Günther

Janis Haun

Emilia Hefner

Lina Hertner

Aliyah Höchtl (Amorbach)

Joshua Hocke

Esma Kale

Jessica Klem

Anastasia Koch

Elias Lein

Leon Lichtlein

Maximilian Mai (Schneeberg)

Emily Muth (Weilbach)

Cennet Pajaziti

Leonie Rieger

Dilara Saglam

Volkan Saglam

Evelyn Schäfer

Marco Schivo

Robinreet Singh

Edwin Trinkenschuh

Preise

R10A: Natalia Rutkowska (1,3) und Manuela Trefz (1,6)

R10B: Leonie Rieger (1,4) und Finjas Dörr (1,5).

