Von Andreas Hanel

Ravenstein. Die CDU bleibt weiterhin stärkste Kraft im neuen Ravensteiner Gemeinderat – und das mit großem Abstand. Sie erhielt 82,3 Prozent der Wählerstimmen. Von den künftig 14 Sitzen im Gremium holten sich die Christdemokraten dadurch ganze 12. Während die Freien Wähler ihren Sitz verteidigen konnten, ging die SPD leer aus und muss ihren Sitz an die AfD abgeben.

Ansonsten bleibt vieles beim Alten: Neun Ratsmitglieder haben als bewährte Kräfte wieder den Einzug ins Gremium geschafft, während es fünf Neuzugänge gibt. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,6 Prozent. Die RNZ hat die Fraktionen nach einer Stellungnahme zum Wahlausgang gefragt:

CDU: "Ich möchte mich explizit bei dem großartigen ehrenamtlichen Engagement unserer Mitglieder sowie bei allen Bewerbern bedanken, die auf unserer CDU-Liste zur Wahl der Ortschaftsräte und des Gemeinderates der Stadt Ravenstein angetreten sind", erklärt Rüdiger Werner vom CDU-Stadtverband. "Insgesamt haben wir ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich bei der Kommunalwahl weniger um eine Parteiwahl als um eine Personenwahl handelt. Unser Erfolg ist, dass wir tolle Bewerber gewonnen habe, die auf unseren Listen kandidiert haben und mit denen Ravenstein auch in Zukunft eine gute Kommunalpolitik umsetzen wird."

Freie Wähler: "Die Ravensteiner Gemeinderatswahl war bisher oft eine reine Persönlichkeitswahl und wurde auch dieses Mal deutlich von den Kandidaten der CDU-Liste dominiert, in allen Ortschaften außer Merchingen und Oberwittstadt gab es keine andere Liste", so Lukas Rothengaß, der es als einziger der Freien Wähler in den Gemeinderat geschafft hat. "In Oberwittstadt war auch zunächst die Überlegung, auf einer gemeinsamen Liste zu kandidieren. Schlussendlich entschieden sich dann zwei Kandidaten für die CDU- und zwei für die Freie-Wähler-Liste. Da mein Mitkandidat deutlich mehr Stimmen erhielt als die zweite Kandidatin der CDU-Liste ist es etwas schade, dass dieser nun aufgrund des Parteienverhältnisses trotzdem nicht in den Gemeinderat einzieht – hier wären ca. 120 Stimmen mehr für die Freie-Wähler-Liste nötig gewesen", erklärt Rothengaß. "Nichtsdestotrotz freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den anderen demokratisch gesinnten Gemeinderäten, dem Bürgermeister und den Mitarbeitenden im Rathaus. Wir bedanken uns bei unseren Wählerinnen und Wählern, und ich hoffe, mit meinen Vorschlägen und (Mit-)Entscheidungen im Gemeinderat zum Wohl der Stadt Ravenstein beitragen zu können."

AfD: "Meinen aufrichtigen Dank an meine Wähler", teilte Henry Reyna mit. "Ich bin angetreten, um unsere Familien, unsere Kinder, unsere Landwirte, die Natur und Tiere zu schützen sowie um unsere Jugend zu fördern. Wir müssen erkennen, dass die Energiepolitik der Regierung gescheitert ist. Die Politiker gehen, die Windräder und Solaranlagen bleiben und zerstören unsere Heimat und Gesundheit. Ideologien waren noch nie gut für unser Land. Die Einbindung der Bürger liegt mir besonders am Herzen, daher bin ich für Transparenz und wahre Demokratie."

Das Ergebnis im Überblick:

Ravenstein 2024 2019 Wahlbeteiligung 72,56 % 71,4 % CDU 82,33 % 84,9 % FW 9,67 % 9,7 % AfD 5,24 % - SPD 2,75 % 5,4 %

Diese Kandidaten sind gewählt:

Wahlvorschlag Wohnbezirk Bewerber Stimmen Mandat CDU Merchingen Kämmer, Anne-Katrin 1.802 Gewählt CDU Merchingen Eckert, Bernhard 1.656 Gewählt CDU Merchingen Maurer, Karl Peter 1.602 Gewählt CDU Merchingen Gramling, Albert 1.248 Gewählt CDU Ballenberg Walz, Clemens 1.680 Gewählt CDU Oberwittstadt Walz, Erhard 1.301 Gewählt CDU Oberwittstadt Stern, Heidi 669 Gewählt CDU Hüngheim Longin, Erik 1.081 Gewählt CDU Hüngheim Essig, Martin 800 Gewählt CDU Erlenbach Zipf, Silvia 1.077 Gewählt CDU Erlenbach Steinbrenner, Bernhard 838 Gewählt CDU Unterwittstadt Weber, Tobias 876 Gewählt Freie Wähler Oberwittstadt Rothengaß, Lukas 971 Gewählt AfD Ballenberg Reyna, Henry Volker 1.008 Gewählt

Ortschaftsrat Ballenberg:

Wahlvorschlag Bewerber Mandat Stimmen CDU Retzbach, Julian Direktmandat 191 CDU Weber, Matthias Direktmandat 180 CDU Autrata, Elke Direktmandat 175 CDU Gulden, Michael Direktmandat 175 CDU Glattbach, Manfred Direktmandat 173 CDU Fackelmann, Yvonne Direktmandat 166

Ortschaftsrat Erlenbach:

Wahlvorschlag Bewerber Mandat Stimmen CDU Belzner, Reinhard Direktmandat 175 CDU Hennegriff, Nico Direktmandat 174 CDU Nuber, Andreas Direktmandat 164 CDU Zipf, Silvia Direktmandat 158 CDU Belz, Florian Direktmandat 145 CDU Steinbrenner, Bernhard Direktmandat 115

Ortschaftsrat Hüngheim:

Wahlvorschlag Bewerber Mandat Stimmen CDU Noe, Juliane Direktmandat 345 CDU Müller, Oliver Thomas Direktmandat 296 CDU Noe, Günter Direktmandat 231 CDU Müller, Armin Direktmandat 228 CDU Schneider, Torsten Direktmandat 215 CDU Schoch, Aaron Direktmandat 152

Ortschaftsrat Merchingen:

Wahlvorschlag Bewerber Mandat Stimmen CDU Kämmer, Anne-Katrin Direktmandat 986 CDU Vogt, Tobias Direktmandat 607 CDU Fahrbach, Elias Direktmandat 537 CDU Matter, Simon Direktmandat 414 CDU Lehmann, Michael Direktmandat 309 SPD Deuser, Michael Direktmandat 268

Ortschaftsrat Oberwittstadt:

Wahlvorschlag Bewerber Mandat Stimmen CDU Walz, Erhard Direktmandat 377 CDU Stern, Patrick Direktmandat 222 CDU Daubenberger, Hubert Direktmandat 211 Freie Wähler Rothengaß, Lukas Direktmandat 423 Freie Wähler Weber, Stefan Direktmandat 409 Freie Wähler Volk, Tobias Direktmandat 230

Ortschaftsrat Unterwittstadt: