Von Rüdiger Busch

Buche. "Bei de Kolping do is es schee": Auch die Corona-Zwangspause und der Umzug von der liebgewonnenen Spielstätte Wimpinasaal in die Stadthalle können am Wahrheitsgehalt dieser Buchemer Weisheit nicht rütteln. Bei der Premiere der Kolpingfaschnacht in der großen Halle am Samstag (und bei der Zweitauflage am Sonntag) präsentierten sich die Akteure der Kolpingsfamilie unter dem Motto "Festspielstadt Buchen" voller Spielfreude und bereiteten dem Publikum einen höchst unterhaltsamen Abend. Einmal mehr war es beeindruckend zu erleben, wie groß die Schar an musikalischen und humoristischen Talenten in der Bleckerstadt ist – eben einer Festspielstadt würdig.

Im Mittelpunkt stand ein humorvolles Schauspiel in drei Akten, immer wieder bereichert durch musikalische Einlagen der verschiedenen Gruppen. Da passte einfach alles: Von der neuen Sitzungsband "Huddel and the Bätz" über das eindrucksvolle Bühnenbild bis zur professionellen Technik. Und auf der Bühne gab es in dem knapp vierstündigen Programm so viele gute Einfälle zu erleben, dass wir sie an dieser Stelle nur auszugsweise wiedergeben können.

Fotogalerie: Buchener Kolpingfaschnacht 2023 Fotos: Rüdiger Busch

"Heidi und Romeo im weißen Rössl"

> 1. Akt: Die Idee kommt – natürlich – aus dem Rathaus: Buche soll Festspielstadt werden. Weil es dafür Leader-Mittel gibt. Und wenn Bürgermeister Burger Zuschüsse wittert, dann ... Deshalb sucht Christof Kieser nun einen renommierten Regisseur für das ambitionierte Projekt und findet ihn im Italiener Lorenzo. Bis der aber in der Bleckerstadt eintrifft, diskutiert die untalentierte Laienspielergruppe über die Auswahl der Stücke. Soll es vielleicht etwas Modernes sein? "Aber des kapiert unser Publikum in Buche net!"

> 2. Akt: Als der Starregisseur endlich da ist, merkt er schnell, wo er da gelandet ist. Also macht er aus der Not eine Tugend. Damit für jeden etwas dabei ist, fällt die Wahl auf drei Stücke: "Heidi" für die Kinder, "Im weißen Rössl" für "das einfache Buchemer Publikum" und "Romeo und Julia" für anspruchsvolle Zuschauer. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffen aber Welten: Für die berühmte Balkonszene muss eine Leiter herhalten, und die Schauspieler bringen immer wieder Rollen und Stücke durcheinander: was für eine "Grande Catastrofe", zumindest für den Regisseur. Das Publikum amüsiert sich derweil prächtig.

> 3. Akt: Da bei der Kultur der Rotstift ...