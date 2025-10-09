So viele Energiekosten ließen sich in Buchen einsparen
Viel Potenzial und noch mehr offene Fragen: Insgesamt werden 380 Millionen investiert, jährlich 35 Millionen Euro eingespart.
Von Rüdiger Busch
Buchen. "Klimaschutz lohnt sich finanziell!" Um das zu beweisen hat der Städtetag Baden-Württemberg das Projekt "Klimarechner" gestartet, bei dem in der Praxis umsetzbare und pragmatische Lösungen für Kommunen identifiziert werden sollen. Denn in Zeiten leerer öffentlicher Kassen spielt die Frage, wie sich Klimaziele trotz wirtschaftlicher Zwänge