Kreis Bergstraße. (zg) Die Sonne in der eigenen kleinen, grünen Oase genießen – so kann man gut den eigenen Akku aufladen. Sei es im Garten oder auf dem Balkon. Bereits jetzt im Herbst planen Hobbygärtner, mit welchen Pflanzen sie sich nächstes Jahr an ihrem Wohlfühlort umgeben wollen.

Dabei gibt es verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Denn: Die Blumen müssen mehr können, als nur hübsch aussehen. Kommen die Pflanzen mit wenig Regen und großer Hitze klar? Bieten sie Nahrung oder Lebensraum für Insekten und unterstützen so die Artenvielfalt?

Alle, die sich noch unschlüssig sind, welche Pflanzen für sie die Richtigen sind und mehr über hitzeresistente Pflanzen wissen wollen oder darüber, wie sie mit ihrem Garten oder Balkon die Artenvielfalt fördern können, erfahren am 5. Oktober mehr dazu.

Denn dann findet die erste Informationsveranstaltung des Klimaforums on Tour des Klimaschutz-Teams des Kreises Bergstraße unter dem Titel "Klimaresiliente Gartengestaltung" statt. Um 11 Uhr beginnt die Veranstaltung im Gewächshaus von Blumenland Herdt (Bürgermeister-Kunz-Straße 111 in Heppenheim) mit der Begrüßung durch Landrat Christian Engelhardt.

Unmittelbar darauf folgt der Vortrag "Klimaresiliente Gärten als Wohlfühl-Oase für Mensch und Tier?" von Andrea Muno-Lindenau vom Wissenschaftsladen Bonn, die für die Kampagne "Tausende Gärten – Tausende Arten" zuständig ist. Im Anschluss daran können Interessierte ihre Fragen stellen und auch eine Auswahl von hitzeresistenten Garten- und Balkonpflanzen vor Ort kaufen.

"Mit unserem Klimaforum on Tour wollen wir Nachhaltigkeitsthemen zu unseren Bürgerinnen und Bürgern vor Ort bringen. Wir decken dabei ein großes Themenspektrum ab: von Energieeffizienz, über zirkuläres Bauen bis hin zu klimaresilienter Gartengestaltung", betont Landrat Christian Engelhardt.

Klimaresiliente Gartengestaltung bedeutet dabei, im eigenen Garten oder auf dem Balkon Blumen und Stauden anzupflanzen, die mit weniger Niederschlag und höheren Temperaturen bis hin zu richtigen Hitzeperioden klarkommen. Nur so können wir in Zukunft auf Dauer gesunde und grüne Pflanzen genießen.

"Wer seinen Garten ‚klimafit‘ macht, tut nicht nur der Natur und Umwelt etwas Gutes, sondern gleichzeitig auch sich selbst. Denn: Eine grüne Oase vor der Haus- oder Balkontür kann ein echter Wohlfühlort sein. So tun wir auch unserer Gesundheit etwas Gutes", so Landrat Engelhardt.

Das "Klimaforum On Tour" mit all seinen Veranstaltungen wird durch das Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat gefördert. Hierfür erhielt der Kreis rund 38.000 Euro Fördermittel.

Info: Weitere Veranstaltungen sowie Informationen zum "Klimaforum On Tour" gibt es unter: www.kreis-bergstrasse.de