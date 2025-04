Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Zwei große Kinos gab es in der Stauferstadt. In Erinnerung bleiben das "Burgtheater", das in den 1920er-Jahren das "Städtische Lichtspieltheater" gewesen ist, und die "Anker-Lichtspiele", die eine private Initiative in der Nachkriegszeit waren. Heute kommt nur noch ein mobiles Kino in die Stadthalle. Ein Lichtspielhaus lohnt sich nicht mehr.