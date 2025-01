Limbach. (erol) Elf schwere viermotorige Bomber (B-17 Fortress) des amerikanischen Bomberverbands näherten sich am Freitag, 5. Januar 1945, Limbach an. Sie kamen gegen 12.30 Uhr aus südöstlicher Richtung (Heidersbach) angeflogen. Auf Höhe der letzten Heidersbacher Felder, etwa 400 Meter von der Limbacher Mühle entfernt, begannen sie, sich ihrer tödlichen Last zu entledigen.

Der