Von Heiko Schattauer

Obrigheim. In Neckarwestheim wird der Aus-Knopf (zumindest symbolisch) heute gedrückt. Mit Block II des GKN sowie den beiden Reaktoren Isar 2 (Bayern), und Emsland (Niedersachsen) gehen am heutigen Tag nun auch die allerletzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz.

Drei Monate nach dem eigentlichen Stichtag (31.12.2022) endet die Ära der