Freitag, 10. Oktober 2025

Plus Kaufangebot liegt vor

Kommen Vollsortimenter, Discounter, Drogeriemarkt, NKD in den Erfapark?

Der Mannheimer Investor Egon Scheuermann will dem Gelände nach dem Abriss neuen Glanz verleihen.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 21 Sekunden
Der Mannheimer Investor Egon Scheuermann hat ein verbindliches Kaufangebot für den Erfapark bei der Gläubigerbank des Eigentümers Schoofs eingereicht. Der Plan des Bauunternehmers sieht einen raschen Abbruch des maroden Gebäudes vor, um Platz für Supermärkte, eine Drogerie und einen Modefilialisten zu schaffen. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (jam) Seit der Insolvenz des Eigentümers Schoofs wächst in der Gemeinde die Sorge, dass der Erfapark zunehmend verfällt. Viele Stimmen warnen vor einem zweiten "Schandfleck" wie dem maroden "Glashaus", das die Ortsdurchfahrt verunstaltet.

Die Entmietung der letzten Erfapark-Bewohner hat diese Befürchtungen zuletzt noch weiter befeuert. Doch es zeichnet sich ein Silberstreif

