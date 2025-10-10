Kommen Vollsortimenter, Discounter, Drogeriemarkt, NKD in den Erfapark?
Der Mannheimer Investor Egon Scheuermann will nach dem Gelände nach den Abriss neuen Glanz verleihen.
Hardheim. (jam) Seit der Insolvenz des Eigentümers Schoofs wächst in der Gemeinde die Sorge, dass der Erfapark zunehmend verfällt. Viele Stimmen warnen vor einem zweiten "Schandfleck" wie dem maroden "Glashaus", das die Ortsdurchfahrt verunstaltet.
Die Entmietung der letzten Erfapark-Bewohner hat diese Befürchtungen zuletzt noch weiter befeuert. Doch es zeichnet sich ein Silberstreif