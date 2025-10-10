Hardheim. (jam) Seit der Insolvenz des Eigentümers Schoofs wächst in der Gemeinde die Sorge, dass der Erfapark zunehmend verfällt. Viele Stimmen warnen vor einem zweiten "Schandfleck" wie dem maroden "Glashaus", das die Ortsdurchfahrt verunstaltet.

Die Entmietung der letzten Erfapark-Bewohner hat diese Befürchtungen zuletzt noch weiter befeuert. Doch es zeichnet sich ein Silberstreif