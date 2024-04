Von Peter Lahr

Katzental. In einer Zeit, in der sich viele Vereine auflösen, einen neuen Verein zu gründen, dazu gehört schon eine gute Portion Mut. In Katzental trafen sich am Montagabend rund 75 Menschen im Dorfgemeinschaftshaus zu einem Informationsabend, an dessen Ende ein neuer Verein das Licht der Welt erblickte: 45 Gründungsmitglieder stark ist der Verein