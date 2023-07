Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. Ob nun die Auszeichnung "Jugendhaus des Jahres" in gedruckter oder in gebackener Form die schönere war, darüber zerbrachen sich am Abend der Verleihung dieses Preises die drei Gewinnergruppen wohl weniger den Kopf. Stolz sind sie und können es auch sein. Drei Jugendtreffs oder -häuser zeichnet der Neckar-Odenwald-Kreis seit 2007