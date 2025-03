Buchen. (adb) "Näher zusammenrücken und ganz persönlich Position beziehen!": So lautete das Motto der zwölften Jobmesse am Samstag. Darauf basierten auch die einleitenden Worte von Initiator Berthold Eckert zur Eröffnung des erfolgreichen Formats: "Letztlich zählt der Mensch". Als er 2015 erstmals zur Jobmesse in Buchens Stadthalle eingeladen hatte, war diese Erfolgsgeschichte kaum abzusehen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote