Sennfeld. (dore) "Rettet unsren Mittelstand – jagdt (sic!) die Grünen aus dem Land", "Es ist kein Stand so hoch im Land, dass er nicht lebt von Bauernhand!", "Inflation merke ich an der Kasse" – Plakate mit diesen Aufschriften hängen an einem Haus am Schillerplatz in Sennfeld.

Mit der erstgenannten Parole sieht Andreas Klaffke, Kreisvorsitzender der Grünen Neckar-Odenwald, aber "die