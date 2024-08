Von Anne Hammer

Mosbach. Fand im alten Japan der Mann nach der Hochzeit heraus, dass seine Frau Linkshänderin ist, war dies ein triftiger Scheidungsgrund. In den arabischen Ländern wurde früher die rechte Hand zum Essen und die linke Hand zum Säubern nach dem Stuhlgang verwendet und galt daher als unrein. Auch hierzulande wurden Kinder bis in die 1970er-Jahre hinein in der