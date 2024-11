Hardheim. (adb) "Ans Aufhören denke ich noch lange nicht!": Wohl feiert Dr. Martin Seitz am Samstag seinen 65. Geburtstag, er plant aber keinesfalls eine Zurruhesetzung – im Gegenteil. Der beliebte Hardheimer Allgemeinmediziner freut sich nach wie vor jeden Tag an seiner Arbeit. "Der Glaube, die Familie und die Passion für meinen Beruf treiben mich an!", schildert er erfreut.

In