Walldürn. (pol) Mit einer Priestermütze auf dem Kopf hat am Mittwochabend ein betrunkener 38-Jähriger einen Imbiss in der Hauptstraße betreten, nachdem er offensichtlich kurz zuvor in die Basilika eingebrochen war.

In seinem Rucksack fanden Polizisten mehrere Gegenstände, die zuvor aus dem Gotteshaus entwendet worden waren. Den Mann plagte nach seinem gewaltsamen Einbruch in die Sakristei offensichtlich nicht das schlechte Gewissen, sondern der Hunger.

Im Imbiss stellte der Betrunkene dann jedoch fest, dass er kein Bargeld bei sich hatte. Also machte er sich auf zu einer Bank, um Geld abzuheben, ließ dabei aber seinen Rucksack voller Diebesbeute zurück.

Die verständigte Polizei traf den 38-Jährigen wenig später in der Hauptstraße an – einige Gegenstände aus der Basilika trug er dabei noch bei sich. Die Nacht verbrachte der Betrunkene zur Ausnüchterung auf dem Polizeirevier. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls.