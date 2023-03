Was der neue Bürgermeister alles an Aufgaben vorgefunden hat

Die elf Standortgemeinden (Hardheim hat zwei Deponien) hatten den Betrieb bisher selbst organisiert. Doch die Auflagen wurden "drastisch verschärft", wie Ginter es formulierte. Zum Beispiel müsste ein eigener "Betriebsbeauftragter für Abfall" eingestellt werden. Lieferungen müssen in Zukunft angemeldet und überprüft werden. Seit 2017 sei man in Gesprächen mit den Kommunen, 2021 sei das Ziel formuliert worden, die Deponien an den Landkreis – also die Kwin – zu übergeben.

Stein des Anstoßes: Dr. Mathias Ginter, der das neue Konzept vorstellte, sagte: "Unser Ziel wäre es, die Deponie in Hüffenhardt in drei bis fünf Jahren zu verfüllen und den Standort abzuschließen." Eine Zukunftsperspektive, die die Räte nicht hinnehmen wollten.

Von Stephanie Kern

"Wir vertreten ja hier die Hüffenhardter Interessen", meinte etwa Ralf Prior. Ginter erklärte, wieso die zwölf Deponien im Kreis überhaupt übernommen werden sollen. "Die Entsorgung von Bodenaushub ist eine Aufgabe des Landkreises, der er durch ein Konzept nachgekommen ist, das heute zur Disposition steht."

Die Kwin würde dafür einen eventuellen Restbuchwert ablösen, erhält im Gegenzug die für die Rekultivierung gebildete Rücklage (53.000 Euro), Hüffenhardt erhält eine jährliche Pacht (200 Euro) und muss für Korrekturen der Altabschnitte aufkommen.

"Geben wir sämtliche Hoheitsrechte ab?", fragte Ralf Prior. "Sie haben keine Hoheitsrechte. Sie geben den Vertrag zurück, der die Gemeinde bisher als Organisator der Deponie ausgewiesen hat", erklärte Ginter. Nicht nur Prior sorgte sich, wo die Hüffenhardter ihren Bodenaushub entsorgen sollen, wenn die Deponie voll ist.

Deutliche Kritik an der Verwaltung ließ Bernd Siegmann verlauten. "Ich hatte keine Kenntnis über den Vertragsentwurf", meinte er. Ob die Deponie wirtschaftlich gelaufen oder für die Gemeinde auch unter den neuen Auflagen wirtschaftlich zu betreiben wäre, wollte er wissen. "Ich sehe mich außerstande, darüber heute abzustimmen."

Dass es teurer würde, konnte Ginter anhand der Auslastung der vergangenen Jahre vorrechnen: Eine Fachkraft müsste eingestellt, die Deponie und die Infrastruktur unterhalten werden. Demgegenüber stehen die Einnahmen von neun Euro pro Kubikmeter – im Schnitt wurden in den vergangenen zehn Jahren je 1300 Kubikmeter Aushub abgegeben. Zudem sei die Hüffenhardter Deponie "zu 90 Prozent voll".

Die Restkapazität liegt bei etwa 12.000 Kubikmetern Erde. "Wir gehen davon aus, dass man eine solche Deponie nicht unter 10.000 Kubikmetern Aushub pro Jahr wirtschaftlich betreiben kann", so Ginter. "Diese Informationen hätte ich mir schon vorher gewünscht", sagte Siegmann, der die Vertagung beantragte. Mehrheitlich folgte dem der Rat.

Mehr Einigkeit gab es bei der Teiländerung des Bebauungsplans Hälde in Kälbertshausen. Planer Dietmar Glup (Büro Sternemann und Glup) stellte die eingegangenen Stellungnahmen und deren Behandlung dem Gremium vor. Auch zwei Privatpersonen hatten Einwendungen vorgetragen: "Die Kanalisation im Bereich der Sackgasse ist eine Engstelle und schon derzeit überlastet; insbesondere bei Starkregen haben er und auch andere Anwohner Probleme mit aus dem Kanal austretendem Wasser", heißt es in der Liste der Anregungen.

Ein Fachbüro wurde damit beauftragt, die Entwässerung in den Blick zu nehmen, was auch passiert ist. "Ich finde, der Bebauungsplan ist sehr gut geworden", fasste Heiko Hagner zusammen.

Dem Plan stimmten die Räte ebenso zu wie dem in der vorangegangenen Sitzung eingebrachten Haushaltsentwurf.

Ortsbaumeister Thorsten Hahn stellte dann wie jedes Jahr seine Pläne für die Sanierung der Straßen vor. 70.000 Euro stehen ihm in diesem Jahr zur Verfügung. 20.000 Euro davon sind bereits verplant, für Schäden, die beim aktuell laufenden Glasfaserausbau auffallen, aber von der Gemeinde zu tragen sind, weil sie schon vorher da waren. Weitere 20.000 Euro plant Hahn für Reparaturarbeiten im Deckschichtverfahren ein.

So wie alle fünf Jahre musste man sich im Gremium mit der Sitzverteilung auseinandersetzen, denn in Hüffenhardt gibt es die unechte Teilortswahl. In Hüffenhardt habe man mit den zwölf Sitzen (drei Kälbertshausen, neun Hüffenhardt) nahezu "eine Punktlandung", wie Hauptamtsleiterin Karin Ernst ausführte. Die Sitzverteilung wird zwar erst mal so bleiben, Oliver Hohenhausen regte aber an, die Abschaffung der unechten Teilortswahl in Hüffenhardt in Betracht zu ziehen.

Das einst zum Übergang geschaffene Instrument gibt es nun seit 50 Jahren. "Sie zieht für mich eher eine Trennlinie zwischen den Ortsteilen", meinte Hohenhausen. Bernd Siegmann hielt dagegen: "Aus historischer Kenntnis würde ich sagen, dass eher die Abschaffung spaltend wirken würde."