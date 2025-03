Hüffenhardt. (jala) Was an Fastnacht so alles möglich ist: In ein wahres Dschungelparadies verwandelte sich Hüffenhardt am Samstagabend – unter dem Motto "Welcome to the Jungle" lud der Hiffelder Carneval Verein zu seiner zweiten Prunksitzung ein. Die Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm, das von eleganten Tanzdarbietungen und humorvollen Büttenreden bis hin zu mitreißender Musik

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote