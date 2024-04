Hollerbach/Oberneudorf. (pm) Aufgrund dringender Reparaturarbeiten an der Wasserleitung durch die Stadtwerke muss am Montag, 15. April, zwischen 8 und 16 Uhr die Wasserversorgung in Hollerbach und Oberneudorf unterbrochen werden. Die Anwohner werden gebeten, für eine Bevorratung an Trinkwasser für die Dauer der Versorgungsunterbrechung zu sorgen.

Nach Wiederinbetriebnahme der Trinkwasserversorgung kann es zu Aufwirbelungen im Leitungsnetz kommen. Hierbei können sich Ablagerungen von den Rohrwänden lösen, was zu leichten Trübungen führen kann.

Die Stadtwerke versichern, dass die Trübungen gesundheitlich vollkommen unbedenklich sind. Während der betrieblich notwendigen Spülungen kann es außerdem kurzzeitig zu leichten Druckschwankungen in den häuslichen Wasserleitungen kommen.