Von Marcus Deschner

Eberbach. Günter Wiedemer ist tot. Der hochgeschätzte Eberbacher Mitbürger verstarb vergangenen Montag im Alter von 84 Jahren. Noch bis kurz vor seinem Tod war der Vater zweier längst erwachsener Kinder und zweifacher Großvater recht agil und nahm auch im Juli an der Verabschiedung der Abiturienten des Hohenstaufen-Gymnasiums (HSG), dessen Direktor er von 1996 bis zu seiner Pensionierung 2003 war, teil.

Günter Wiedemer wurde am 22. März 1939 in Eberbach geboren, ging hier zur Schule, machte Abitur und studierte in Heidelberg Mathematik, Physik und Chemie. Nach dem Referendariat am Helmholtz-Gymnasium gehörte er seit 1967 als Lehrer, stellvertretender Schulleiter und schließlich als Oberstudiendirektor dem HSG an.

Dort war er wegen seiner ruhigen und sachlichen Art bei Schülern wie Kollegen gleichermaßen beliebt. Als "eine Ausnahmeerscheinung als Schulleiter im positiven Sinne" charakterisierte ihn treffend Oberschulamtsdirektor Dr. Werner Schnatterbeck bei seiner Verabschiedung im Juli 2003. Gut tausend Schüler zählte die Bildungsstätte damals.

Wiedemer brachte sich auch in vielfältiger Weise ins gesellschaftliche Leben der Stadt Eberbach ein, ohne dabei viel Aufhebens zu machen. In seiner Jugend war er Mittelfeldspieler beim VfB, nahezu ein halbes Jahrhundert gehörte er dem TVE an.

Seine politische Heimat fand er vor Jahrzehnten bei den Christdemokraten. Als der CDU-Stadtverband um die Jahrtausendwende in schwieriges politisches Fahrwasser geriet, übernahm er den Vorsitz und stabilisierte diesen. Die lokale CDU zählte damals noch über hundert Mitglieder. Auf Anhieb wurde er 1999 in den Gemeinderat der Stadt Eberbach gewählt, war ab 2004 erster stellvertretender Bürgermeister und erzielte bei den Kommunalwahlen auf der CDU-Liste jeweils mit die höchsten Stimmenzahlen. So trug er wesentlich dazu bei, dass die CDU seinerzeit stärkste Kraft im Gemeinderat der Stadt Eberbach war.

Mehrere gemeinderätliche Ausschüsse durften auf sein Fachwissen zählen. Als ihn seine "Parteifreunde" 2014 für die Gemeinderatsliste nicht mehr nominierten, bedauerte er dies zwar, hatte jedoch noch jede Menge andere Tätigkeiten. So zum Beispiel als Dozent in Magdeburg-Stendal, wo er BWL-Studierenden Mathematik näherbrachte.

Ebenso in Eberbach. Hier engagierte er sich im Vorstand der Stiftung Altersheim sowie als stellvertretender Vorsitzender bei den Kunstfreunden und bis zuletzt beim VdK. Auch bei der Kolpingfamilie war er Mitglied. Bei seiner Verabschiedung aus dem Gemeinderat 2014 wurde ihm der Ehrenring der Stadt Eberbach verliehen.

Seine letzte Ruhe finden wird Günter Wiedemer am kommenden Dienstag, 22. August, um 13.15 Uhr auf dem Eberbacher Friedhof, wo er im Grab neben seiner bereits 2012 verstorbenen Ehefrau Rosemarie beigesetzt wird.