Höpfingen. (adb) Was gerüchteweise seit geraumer Zeit durch "Höpfi" sickerte, ist nun offiziell: Das Quetschedorf bekommt einen kommunalen Naturkindergarten. Der Gemeinderat befürwortete das Projekt am Montag einstimmig. Die Einrichtung wird in der Waldhütte angesiedelt – ein Vorhaben, das auf breite Zustimmung und großes Lob seitens der Räte stieß. So sprach Daniela Kaiser-Hauk von einem "Super-Angebot für Kinder".

Zunächst ging Bürgermeister Christian Hauk auf die Vorgeschichte ein. "Unsere aktuelle Kindergartenbedarfsplanung legte offen, dass im Ü3-Bereich ein sehr großer Bedarf an Betreuungsplätzen herrscht", erklärte er. Die im März aufgestellte Bedarfsplanung ergab, dass im Kindergartenjahr 2023/24 nicht weniger als 18 Plätze fehlen werden: "Der Betreuungsbedarf würde spätestens im Januar 2024 die verfügbaren Plätze übersteigen.

Zuzüge könnten den Bedarf schon zu einem früheren Zeitraum erfordern", räumte er ein. Um die Situation zu verbessern, plane die Gemeinde die Einrichtung eines Naturkindergartens unter kommunaler Trägerschaft. Der Kindergarten wird eingruppig geführt und bedingt die Umnutzung der Waldhütte in Richtung Glashofen. "Der Standort erschien den zuständigen Fachbehörden als sehr gut geeignet", betonte Hauk.

Es ergab sich eine kurze Diskussion, in der sich die Räte ausnahmslos begeistert zeigten. Gelobt wurde neben der Lösung des Betreuungsproblems der ermöglichte direkte Kontakt der Jugend zur Natur. Andreas Fürst gab jedoch einen anderen Aspekt zu bedenken.

Er kritisierte den "behördlichen Hickhack" gerade hinsichtlich Kinderbetreuung: Es sei unverständlich, weshalb ein so wichtiges Thema mitunter regelrechter Ämterschikane ausgesetzt sei. Einstimmig sprach sich das Gremium für die Errichtung des Naturkindergartens aus. Damit wurde die Gemeinde damit beauftragt, entsprechende Anträge zu stellen.