Höpfingen. (adb) Auf längere Wartephasen muss sich – gerade in Stoßzeiten – einstellen, wer durch "Höpfi" fährt: Die Bauarbeiten an der B27/Heidelberger Straße, mit denen die Aufstellung der Bedarfsampel am Netto-Markt vorbereitet wird, erfordern die halbseitige Sperrung der Ortsdurchfahrt. Den Verkehr regelt eine Ampel. Zu beobachten waren bereits mehrfach Rückstaus bis hin zur Hardheimer

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote