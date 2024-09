Höpfingen. (adb) Die versprochene Bedarfsampel für Fußgänger auf Höhe des Netto-Markts soll künftig das Queren der Bundesstraße erleichtern. Bürgermeister Christian Hauk verkündete am Montag in der Gemeinderatssitzung, dass sie zeitnah aufgebaut werde.

Ihm zufolge wurden bereits alle Arbeiten an Baufirmen vergeben. Bisher tun sich viele Fußgänger schwer damit, die viel befahrene Ortsdurchfahrt für den Einkauf im Netto-Markt oder auf dem Weg zur Bushaltestelle zu überqueren.

Der Fußverkehrs-Check, der es zum Ziel hatte, in Höpfingen die "gesündeste Art der Fortbewegung" zu stärken, hatte die B27 als Barriere für Fußgänger herausgedeutet und eine Bedarfsampel am Netto-Markt westlich der Einmündung in die Watzlikstraße als Lösung unterbreitet.