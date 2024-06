Von Carmen Oesterreich

Eberbach. "Für uns war es fünf vor zwölf", sagt Kerstin Bornemann vom Badezentrum in der Au auf Anfrage dieser Zeitung. Obwohl der Neckar bedrohlich anstieg, war das Freibad am Samstag und Sonntag, natürlich auch Montag, geöffnet. Jedoch nur nach der "Schlechtwetterregelung", also morgens zwei Stunden und abends drei Stunden.

Immerhin: Am