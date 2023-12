Eberbach. (alr) Über Nacht ist der Wasserstand weiter angestiegen. Zeitweise war der Pegel mit ungefähr vier Metern fast zwei Meter höher als üblich. Die Tendenz und Prognose der Hochwasservorhersagezentrale (hvz) ist aber wieder sinkend. Dennoch wird der Neckar weiterhin beobachtet und der Wasserstand regelmäßig überprüft.

Der Pegel wird von der hvz in Rockenau gemessen. Abhängig von deren Prognose werden in Absprache mit der Stadt, dem Ordnungsamt und der Polizei Sicherheitsmaßnahmen getroffen, so zum Beispiel die Sperrung des Neckarlauers. Sollte das Wasser doch weiterhin ansteigen werden die Maßnahmen sukzessiv erweitert, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Dafür gebe es einen Hochwasseralarmplan.

Diesem Plan zufolge würden zuerst die Parkplätze an der Uferstraße gesperrt und die Fahrzeughalter informiert werden. "Bei Überflutung der B37 wird diese dann zunächst einspurig und im weiteren Verlauf gegebenenfalls beide Spuren gesperrt sowie die Umleitung des Fahrzeugverkehrs durch die Innenstadt im Begegnungsverkehr durch die Bahnhofstraße Ost vorbereitet", so die Stadtverwaltung.

Update: Donnerstag, 14. Dezember 2023, 17.38 Uhr

Wasser tritt übers Neckar-Ufer

Foto: alr

Eberbach. (alr) Die Zufahrt zum Neckarlauer wurde am Mittwochmorgen um 5 Uhr gesperrt. Mindestens alle zwei Stunden werde nun der Wasserstand gemessen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Mit einem Wasserstand von 3,70 Metern ist um 13 Uhr die Hochwassersituation eingetreten – das Wasser schwappte über die Ufer. Bis abends zum Glück nur direkt am Ufer. Der normale Pegel liege bei 2,35 Metern, so die Stadt.

Darum seien erste Sicherheitsmaßnahmen, wie die Sperrung der Parkfläche und der Fußgängerunterführungen, getroffen worden. Der Wasserstand werde vom Ordnungsamt überwacht. Je nach Prognose der Hochwasservorhersagezentrale kann es weitere Sperrungen geben.