Hirschhorn/Eberbach. (red/hb) In der kommenden Woche werden turnusmäßige Wartungsarbeiten im Tunnel Hirschhorn auf der Bundesstraße 37 durchgeführt, wie Hessen Mobil mitteilte. Die Arbeiten finden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29. auf 30. April statt. Dafür muss der Tunnel von 20 Uhr bis voraussichtlich 5 Uhr komplett gesperrt werden.

Aufgrund der parallel stattfindenden Vollsperrung der Wehrbrücke wurde das Umleitungskonzept im Rahmen der Tunnelsperrung entsprechend angepasst, heißt es in der Pressemitteilung. Die Umleitung für den Durchgangsverkehr auf der B 37 erfolgt wie gehabt über die Landesstraße 3105 entlang der Neckarschleife durch Hirschhorn. Für Anlieger des Stadtteils Ersheim ist während der Tunnelsperrung eine Ausfahrt auf die B 37 über die Rettungszufahrt am Westportal des Tunnels (Brentanostraße) nur in Richtung Heidelberg möglich. Die Umleitung nach Ersheim erfolgt während der Sperrung über die bereits bestehende Umleitungsbeschilderung über Eberbach und Schönbrunn/Moosbrunn.

Info: Weitere Informationen im Internet unter www.mobil.hessen.de