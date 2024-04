Hirschhorn. (md) Weiter ging die Bergung des am Dienstagmorgen im Oberwasser der Hirschhorner Schleuse umgestürzten Baggerkrans. Der ist bekanntlich beim Verladen eines Torflügels auf das Transportschiff gestürzt, der Schleusenverkehr kam daraufhin zum Erliegen. Allerdings war man gegen 18 Uhr am Mittwoch mit den Bergungsmaßnahmen so weit, dass das schwimmende Arbeitsgerät mittels Arbeits-Koppeleinheit aus dem Einfahrtsbereich der Kammern entfernt und auf die andere Seite der dortigen Mauer im Gebiet vor den Walzen vertäut werden konnte.

Vor Ort waren neben Mitarbeitern des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Heidelberg (WSA) auch die Freiwillige Feuerwehr Hirschhorn und Beamte der Heidelberger Wasserschutzpolizei. Wie Walter Braun, Leiter des WSA Heidelberg berichtete, ist die Ursache des Missgeschicks unklar.

Jedenfalls habe es sich wohl so zugetragen, dass der am Bagger hängende, rund 35 Tonnen schwere Torflügel beim Verladen aufs Transportschiff hängen blieb und die Maschine dann vornüberstürzte. Somit hätten sich drei "beteiligte Teile" gegeneinander bewegt. "Das Wasser hat halt keine Balken", verdeutlichte Braun.

Der Kran verlor auf dem Ponton die Balance und stürzte aufs Schiff. Foto: FFW Hirschhorn

Dem Baggerführer sei außer ein paar weichen Knien nichts passiert, auch seien keine Umweltschäden etwa durch austretende Betriebsstoffe entstanden. Die rechte Schleusenkammer bleibe die nächsten etwa anderthalb bis zwei Jahre gesperrt. Aber nicht wegen des aktuellen Vorkommnisses, sondern weil eben das "verunfallte" Tor sowieso zu einer Generalüberholung nach Hamburg gebracht werden müsse. Zwar wurde die rechte Schleusenkammer vor etwa 20 Jahren bereits einer Grundüberholung unterzogen, aber die Tore blieben damals außen vor.

Wie soll der beschädigte Kran nun zur Reparatur an Land gebracht werden? Auch dazu hatte man Braun zufolge Überlegungen angestellt. Die Maschine sollte auf dem Wasserweg nach Eberbach gebracht und am Lauer mittels Schwerlastkran auf einen Spezialtransporter verladen werden. Nachdem sich ein Vertreter der Fachfirma die Örtlichkeit angeschaut hatte und zum Entschluss gekommen war, dass dazu ein 400 Tonnen hebender Auslegerkran nötig sei, verwarf man die Option rasch wieder. Man traut den Untergrundverhältnissen dort wohl nicht.

Deshalb wurde ein WSA-eigener Schwimmkran vom Oberrhein angefordert, der dies nun vor Ort erledigen soll. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte der WSA-Chef noch nicht beziffern. Etwa ein halbes Dutzend Gütermotorschiffe waren am Dienstag von der Schleusensperrung betroffen und erreichten ihre Ziele mit Verspätung. Um den Schiffleuten entgegenzukommen, verlängerte das WSA die Schleusungen dort auch ohne vorherige Anmeldung über 19 Uhr hinaus.

Update: Mittwoch, 10. April 2024, 17.45 Uhr

Von Carmen Oesterreich



Hirschhorn. Am heutigen Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr verlud ein Seilbaggerkran ein von der Neckarschleuse Hirschhorn Oberwasser demontiertes Schleusentor auf ein Gütermotorschiff. Dabei geriet der von einem Ponton aus arbeitende Kran in Schieflage und stürzte auf das Gütermotorschiff. Der Schleusenbereich und die Fahrrinne wurden daraufhin gesperrt. Personen wurden nicht verletzt.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Hirschhorn/Neckar

Als "Glück im Unglück" bezeichnete Stadtbrandinspektor Daniel Pfisterer deshalb den Unfall. Die Freiwillige Feuerwehr Hirschhorn sowie Langenthal waren mit 21 Mann, Gerätewagen und dem Mehrzweckboot vor Ort. Sie fingen "ausgelaufenes Hydrauliköl sowie Diesel auf und legten in Absprache mit der Wasserschutzpolizei sicherheitshalber Ölschlingen aus". So sollte vermieden werden, dass sich eventuell noch auslaufendes Öl auf dem Neckar ausbreitet. Laut Polizei besteht keine Umweltgefahr.

Am späten Nachmittag traf auf Veranlassung des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Heidelberg ein größeres Bergungsschiff an der Unfallstelle ein. Laut Polizei sollte die Betriebszeit der Schleuse gestern verlängert werden, um den Schifffahrtsverkehr nach der Bergung wieder schnell zu ermöglichen. Ob dies geglückt ist, stand am Diestagabend zum Redaktionsschluss nicht fest.

Die Wasserschutzpolizeistation Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Über die Schadenshöhe ist nichts bekannt. Auf die Sanierungsmaßnahmen an der Wehrbrücke hat das Unglück laut Jochen Vogel von Hessen Mobil keine Auswirkungen. Bisher seien auch im Bereich der Schleusenbrücke keine Schädigungen erkennbar.

Update: Dienstag, 9. April 2024, 18.40 Uhr