Hirschhorn. (MD) Neues von der Wehrbrücke: "Am Donnerstag soll’s weitergehen", teilte Bürgermeister Martin Hölz am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung (AfS) im Hinblick auf die seit Wochen still stehenden Bauarbeiten an der wichtigen Verbindung nach und von Ersheim mit. Das habe ihm der Mobilitätsdienstleister Hessen Mobil so zugesagt.

Sogleich wurden unter den Ausschussmitgliedern Zweifel laut, ob die Behörde diesmal Wort hält. "Wir werden’s spätestens dann sehen, wenn das Protokoll zu dieser Sitzung fertig ist", flachste Vorsitzender Carsten Ahlers (SPD).