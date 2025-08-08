Freitag, 08. August 2025

zurück
Plus Hirschhorn

Leckere RNZ-Sommertour zur Kaffeemanufaktur (plus Fotogalerie)

Pia Jovic und Ludwig Heyer führen den Leserinnen und Leser ihre manuelle Röstung vor.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 51 Sekunden
Pia Jovic und Ludwig Heyer zeigen mithilfe des Schiebers aus der Heißlufttrommel den Röstungsgrad der Bohnen. Sibylle Hack nimmt auch den veränderten Geruch wahr.  Foto: Carmen Oesterreich

Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Herrlicher Kaffeeduft empfängt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der RNZ-Sommertour, als sie um Punkt 14 Uhr das Café am Rathaus Hirschhorn betreten. 16 Damen und Herren ganz unterschiedlichen Alters aus Hirschhorn, Eberbach, Schönbrunn und der Umgebung bis nach Mosbach und Neckargemünd haben durch ihre Anmeldung das Los gezogen, bei der

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Carmen Oesterreich
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.