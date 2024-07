Hirschhorn. (MD) Nach dem Behindertenparkplatz neben dem Bürgerhaus wurde in der vergangenen Stadtverordnetenversammlung gefragt. Denn das dort angebrachte Verkehrszeichen fehlt seit einiger Zeit. Wo dieses abgeblieben ist, blieb in der Sitzung unklar. Allerdings sei diese Stelle im rechtlichen Sinne nie ein "richtiger" Behindertenparkplatz gewesen, klärte Bürgermeister Martin Hölz auf. Dafür hätte man beidseits eine Breite von 1,50 Metern für Ein- und Ausstieg in einen Pkw gebraucht. Das sei dort nicht möglich. "Sonst müssten wir an dieser Stelle die Neckarsteinacher Straße halbseitig sperren", sagte er. Im Gremium wurden Stimmen laut, baldmöglichst einen behindertengerechten (Ersatz-) Stellplatz in Rathausnähe zu finden.

Ab heute gilt bis hinter den Eingang zum Bürgersaal ein absolutes Halteverbot. Allerdings aus anderen Gründen: Das im April durch einen Sturm beschädigte Rathausdach wird jetzt saniert. Einen genauen Zeitrahmen dafür konnte Hölz auf Nachfrage nicht mitteilen. Er hofft jedoch, "dass es wie üblich schnell geht".