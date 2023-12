Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Als letzte der für barrierefreien Umbau vorgesehenen Bushaltestellen ist jetzt diejenige am Bahnhof an der Reihe. Allerdings wird der künftige Bussteig nicht wie geplant vor dem Bahnhofsgebäude platziert, sondern kurz hinter der Michelbergbrücke in Richtung der dort bestehenden Parkplätze. Die Stadtverordnetenversammlung gab dafür in ihrer