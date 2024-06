Von Marcus Deschner

Hirschhorn. "Was geschieht mit dem Kreuz?", fragen sich viele Hirschhorner, nachdem die Arbeiten rund um den Neubau der Eisenbahnüberführung an der Langenthaler Straße/Kreuzung Hainbrunner Straße weitestgehend abgeschlossen sind. Die Fußwege sind gepflastert, auf den Freiflächen und Hängen wurden Bäume und Sträucher gepflanzt, Rasen sprießt üppig.

Auch interessant Hirschhorn: Gehwege verjüngen sich zum Flaschenhals

Als "sehr schönes Ensemble" loben viele Vorbeikommende die neu gestaltete Fläche. Lediglich das Monument aus Sandstein, das im Zuge der Abbrucharbeiten an der alten Brücke ebenfalls abgebaut worden war, fehlt bislang. Wie eine Nachfrage dieser Zeitung bei Bauamtsleiter Ali Köklü ergab, ist das Sandsteinkreuz derzeit zum Restaurieren bei einem Steinmetzbetrieb in Neckarsteinach. Auftraggeber für diese Arbeiten sei aber die Deutsche Bahn AG, weshalb er keine genaue Auskunft geben könne, wann das Kreuz wieder in Hirschhorn aufgestellt werde. Köklü schätzt aber, dass dies Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres der Fall sein wird. Entsprechende Fundamente habe man jedenfalls dort schon betoniert.