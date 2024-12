Hirschhorn/Stuttgart. (red) Wie die Deutsche Bahn mitteilt, beginnen am Montag, 9. Dezember, die Arbeiten am Aufzug am Bahnhof Hirschhorn. Insgesamt investieren Bahn und Bund rund 600.000 Euro in die Maßnahme, die mehr Komfort und Barrierefreiheit sowie einen verlässlicheren Betrieb der Anlage bringen soll.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Sommer 2025 abgeschlossen werden. In