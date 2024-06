Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Seit Wochen tut sich mal wieder nichts an der Wehrbrücke in Hirschhorn. Das wurde in den städtischen Ausschusssitzungen vergangene Woche angesprochen. Ihm sei der Grund dafür nicht bekannt, antwortete Bürgermeister Martin Hölz auf entsprechende Fragen. Spötter flachsten in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, dass die Sanierungsmaßnahme so lange hinausgezögert werde, bis eine neue Neckarbrücke auf Höhe der Meto gebaut sei.

"Baulich tut sich derzeit nichts", bestätigte Pressesprecher Jochen Vogel von Hessen Mobil, das mit der Maßnahme betraut ist, auf Nachfrage dieser Zeitung. Den genauen Grund für das Ruhen der Arbeiten wollte Vogel nicht nennen, deutete jedoch an, dass man Schadstoffe gefunden habe. Deshalb habe man sich erst mal mit dem Kreis Bergstraße als Auftraggeber sowie der Baufirma abstimmen müssen.

Gleiches gelte für den Fortgang der Arbeiten, die laut Vogel Anfang Juli wieder aufgenommen werden sollen. Freilich trete somit eine Verzögerung ein, die man aber durch eine Umstellung der Bauabläufe wieder einholen wolle, versicherte der Öffentlichkeitsarbeiter. Konkret werde man demnächst in einer Pressemitteilung darauf eingehen, kündigte er an. Bürgermeister Hölz sei mittlerweile von Hessen Mobil ebenfalls informiert worden.

Hintergrund: Über die Wehrbrücke verläuft die Kreisstraße K38, die als wichtige Verbindung nach und von Ersheim sowie weiter in Richtung Kleiner Odenwald dient. Diese stammt aus den 1930-Jahren und besteht aus zwei Teilbrücken. Das Bauwerk ist denkmalgeschützt. Die Brücke wies bei einer Überprüfung unter anderem starke Korrosionsschäden auf, die eine umfassende Sanierung unumgänglich machten. Im Sommer 2022 startete dann die Sanierung.

Im Laufe der Maßnahme zeigten sich weitere Schäden. Zeit- sowie Kostenplan gerieten immer mehr aus den Fugen. Sollte die Brücke zunächst bereits im Frühjahr 2023 wieder voll befahrbar sein, so sprachen die Vertreter von Hessen Mobil bei einer Bürgerversammlung und einem Vor-Ort-Termin im Herbst letzten Jahres von einer "endgültigen Fertigstellung im April 2025".

Auch die Kosten der Maßnahme stiegen mittlerweile auf rund sechs Millionen Euro an. Die nur in den Wintermonaten unterbrochene Vollsperrung und der mehrfach verschobene Fertigstellungstermin sorgten für großen Unmut vor allem in der Hirschhorner Bevölkerung und bei den im Ersheimer Gewerbegebiet angesiedelten Firmen ebenso wie bei den Anwohnern der Brentanostraße/Krautlache, die Umleitungsverkehr ertragen müssen. Lediglich Fußgänger dürfen die Verbindung über den Neckar passieren, Radfahrer müssen ihr Gefährt schieben.