Götzingen. (jm) Etwas angespannt von der 18-stündigen Rückreise aus Bukuumi/Kakumiro über Entebbe/Kampala (beide Uganda) und Istanbul landete die 15-köpfige "Help"-Reisegruppe wieder auf dem Flughafen Stuttgart. Sichtlich müde, aber begeistert von einem unvergesslichen 14-tägigen Trip mit vielseitigen Erfahrungen und beeindruckenden Begegnungen erreichten die Uganda-Reisenden dann auch wieder ihre Heimatorte. Für die meisten Teilnehmer war es ihre erste Reise auf den "schwarzen" Kontinent, daher sah das Programm diesmal etwas mehr Zeit vor, um auch Land und Leute etwas näher kennenzulernen. Es war dabei offensichtlich, dass die Menschen dort sich inzwischen wirklich viel aufgeschlossener und auch zugänglicher zeigen.

Vom Flughafen Entebbe aus hatte die Reisegruppe zunächst Kakumiro angesteuert, wo im Benediktinerinnen-Konvent Quartier bezogen wurde, wie schon beim ersten Trip eines Help-Teams im Jahr 2011. Aufgrund der schon so lange gepflegten Kontakte mit diesem Konvent hatte sich die "Help"-Reisegruppe zur Finanzierung einer Solaranlage entschlossen, die jetzt auch installiert wurde und den Schwestern zu ihrer großen Freude künftig eine günstige Stromversorgung sichert.

Bei der zweiten Etappe verbrachte die Gruppe nach dem begeisterten Empfang bei einem Waisenprojekt in Bukuumi den ersten Tag gemeinsam mit den Kindern dieser Einrichtung. Zunächst wurde die gesamte Anlage vorgestellt und das Engagement dort erläutert, wovon sich die Erstteilnehmer sehr beeindruckt zeigten.

Dann galt das Interesse den Kindern: Mit lustigen Spielen, froher Unterhaltung und einem festlichen Essen vergingen die Stunden allen viel zu schnell. Vor allem galt dann aber das Interesse dem bereits zum vierten Mal ausgeschriebenen Fußball-Camp. Unter dem Motto "You’ll Never Walk Alone!" erlebten rund 500 Kinder und Jugendliche "Fußballspielen satt!" und hatten drei Tage großen Spaß.

Infolge der noch immer nachwirkenden Corona-Beschränkungen kamen zwar etwas weniger Teilnehmer als erwartet, diese waren jedoch wieder aus der ganzen Umgebung gekommen, und das teils in stundenlangen Fußmärschen. Es herrschte regelrecht Volksfeststimmung. Helle Begeisterung kam auf bei der Übergabe der mitgebrachten Geschenke wie Sportkleidung und Spielgeräten, die neben Hygieneartikeln und Nahrungsmitteln großenteils von Sponsoren und befreundeten Sportvereinen gespendet waren.

Ein beeindruckendes Erlebnis geprägt durch wohl unvergessliche Erinnerungen war dann die mehrtägige Rundreise, natürlich insbesondere für die Erstteilnehmer. Hauptziel war dabei der Besuch des "Murchison Falls"-Naturparks mit seiner beeindruckenden Landschaft und der exotischen Tier- und Pflanzenwelt – eine einmalige Chance, Löwen, Elefanten, Giraffen, Nashörner und Co. einmal in freier Wildbahn zu beobachten. Nicht minder beeindruckend waren der gigantische Murchison-Wasserfall, in dem der Nil 42 Meter in die Tiefe stürzt, sowie eine Bootsfahrt auf dem Nil. Tiefgreifende Eindrücke brachte auch die Stippvisite durch Ugandas Hauptstadt Kampala. Besonders nachwirkend war dabei ein Besuch der "Gaddafi-National-Mosque", der größten Moschee Ostafrikas, mit Führung beim Freitagsgebet.

Bei der Reise wurde deutlich, dass das Land trotz aller Probleme wirklich im Umbruch ist. So war zu beobachten, dass die Landwirtschaft und auch die Infrastruktur sich positiv verändern und dass der Naturschutz inzwischen sehr viel ernster genommen wird. Außerdem wurden neben Öl neuerdings auch andere wichtige Rohstoffe wie Kobalt und Gold entdeckt. Aus den Gesprächen mit den Einheimischen war zu erfahren, wie wichtig Unterstützung aus dem Ausland für die Gestaltung ihrer Zukunft ist und welche Schlüsse die Menschen aus ihren Beobachtungen ziehen.

Sie akzeptieren die Tatsache, dass Uganda derzeit ca. 1,2 Millionen Flüchtlinge aus dem Kongo und dem Südsudan aufgenommen hat, beobachten und bewerten andererseits das globale Wettrennen recht kritisch. Da ist einerseits die enorme Unterstützung durch China zwar sehr willkommen, wird aber äußerst kritisch bewertet aufgrund der dadurch wachsenden Abhängigkeit und der damit einhergehenden Korruption, die in Afrika insgesamt extremen Umfang hat.

Skeptisch sieht man auch das enorme ausländische Engagement im Lande. Sehr besorgt ist man beispielsweise darüber, dass der französische Ölkonzern Total in Kooperation mit China hier Ölquellen er-schließt, und das sogar in dem besuchten Nationalpark, eine Raffinerie errichtet und derzeit die bis zum Indischen Ozean führende längste Pipeline Afrikas baut. Eine Maßnahme, durch die rund 120.000 Ugandern die Zwangsenteignung droht. Für die Zukunft Ugandas bleibt jedenfalls zu hoffen, dass die zu erkennende Entwicklung nicht zu weiterer Abhängigkeit führt, sondern zu positiven Veränderungen zum Wohle der Bevölkerung.

Das Resümee dieser Reise fällt bei allen Teilnehmern uneingeschränkt positiv aus. Sie waren unisono überrascht von der Gastfreundschaft und fühlten sich in allen Phasen wohl und sicher. Die bleibenden Eindrücke, die vielfältigen Erlebnisse sowie die gewonnenen Erkenntnisse machten den Trip zu einem unvergesslichen Erlebnis. Keiner möchte diese Erfahrungen missen, vielmehr wünschte man sich, dass möglichst viele im Rahmen eines solchen Besuches erfahren könnten, wie bescheiden und doch zufrieden man in Uganda lebt, wie viel Anlass wir hätten, mit unserem Leben in Deutschland doch sehr zufrieden zu sein.

Bei allen Exkursionsteilnehmern, die die Reise selbst finanzierten, klingen die Abschiedsworte in der dort üblichen Bantu-Sprache Runyoro "Webale Muno! Mugorobe!" ("Vielen Dank! Auf Wiedersehen!") bei allen noch immer nach, verbunden mit der Hoffnung auf eine baldige Wiederholung einer sehr denkwürdigen Reise.