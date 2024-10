Mosbach. (zg) In der Nacht von Montag, 7. Oktober, ab 21 Uhr, auf Dienstag, 8. Oktober, bis 5 Uhr, kommt es zu Einschränkungen im Bereich Mosbach-Neckarelz durch Instandhaltungsarbeiten der DB InfraGO. Neben einer eingleisigen Sperrung des Abschnitts Zwingenberg – Neckarzimmern, kommt es auch zu Einschränkungen im Bahnhof Neckarelz. Gleis 3 und die Verbindungskurve nach Mosbach stehen in dieser Nacht nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund muss der Abschnitt Mosbach-Neckarelz – Mosbach der Stadtbahnlinie S41 am 7. Oktober ab 21 Uhr entfallen. Die Stadtbahnen enden beziehungsweise beginnen in Neckarelz, ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen wird eingerichtet. Zudem wird am 7. Oktober die vorletzte Stadtbahn in Richtung Neckarelz bereits ab Bad Friedrichshall entfallen (S41, Zugnummer 85374), Abfahrt in Heilbronn-Pfühlpark um 23.10 Uhr, Ankunft in Neckarelz wäre um 0.07 Uhr. Für diese Verbindung kann auch kein Ersatzverkehr angeboten werden. Eine Stunde später verkehrt die S41 (Zugnummer 85376) nach Mosbach-Neckarelz und endet dort.

Außerdem ist zu beachten, dass die erste Stadtbahn der Linie S41 in Richtung Heilbronn am 8. Oktober erst ab Mosbach-Neckarelz verkehren kann, es handelt sich um die S41 (Zugnummer 85401), die in Mosbach um 5 Uhr abfahren würde, Abfahrt ist dann in Mosbach-Neckarelz um 5.10 Uhr. Zwischen Mosbach Bf und Neckarelz Bf verkehrt ein Ersatzbus.

Auch auf den S-Bahn-Linien S1 und S2 kommt es vom 7. bis 8. Oktober in den Nachtstunden zu Teilausfällen, und zwar zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Osterburken. Es ist ein Busersatzverkehr eingerichtet; teilweise sind vom S-Bahn-Verkehr abweichende Fahrzeiten zu beachten.

Die Haltestellen des Ersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Detailangaben und Aushänge zu den baubedingten Fahrplanänderungen sind im Bauinformationsportal unter www.bauinfos.deutschebahn.com abrufbar, die Änderungen finden sich auch unter www.bahn.de/Reiseauskunft.