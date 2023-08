Haßmersheim. (RNZ/zg) Die Tage und Stunden sind erfolgreich heruntergezählt, am heutigen Freitagabend geht’s los: Ab 18 Uhr öffnen die Stände am Neckarufer in Haßmersheim, erste "Kerweluft" kann geschnuppert werden. Ab 21 Uhr wird dann richtig durchgestartet, dann ist Partytime mit der "Havana-Brauhaus-Party" beim Haßmersheimer Carneval Club angesagt. Auf die Gäste warten coole Drinks und heiße Musik.

Mit der Ankunft der Kerweschlumpel wird die Haßmersheimer Traditionsveranstaltung am Samstag um 17 Uhr auch ganz offiziell eröffnet. Der Fassbieranstich beim Zelt des Gasthofs "Zum Ritter" von Bürgermeister Christian Ernst wird vom Männergesangverein Haßmersheim und von den Billigheimer Musikanten begleitet. Die Schlager- und Partynacht mit DJ "Stef@nS." bei der Feschtleszunft Hochhausen startet an diesem Abend um 21 Uhr.

Am Kerwesonntag wird um 10 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst in den katholischen Pfarrgarten eingeladen. Ab 11 Uhr gibt’s Weißwurstfrühstück beim Haßmersheimer Carneval Club, begleitet von der Feuerwehrkapelle Hüffenhardt. Die kommunalen Kindergärten der Gemeinde bieten ab 13 Uhr für die kleinen Gäste ein Kinderprogramm, das THW Haßmersheim hat seine Riesenrutsche aufgebaut. Zusätzlich spielen am Sonntag an allen Ständen die "Saxophonix" aus Neckarzimmern, ehe um 16 Uhr dann die 6. Kanadier-Regatta stattfindet. Ab 19.30 Uhr erklingt am Ritter Livemusik mit "Melia".

Der letzte Kerwetag, der Montag, wird unter dem Motto "Vereintes Feiern bis zum Schluss" begangen. Nach der Patriots-Kreuzfahrt um 14 Uhr macht ab 17.30 Uhr Roger mit der Drehorgel an allen Ständen Stimmung. Abends sorgt der MGV Hochhausen für Livemusik mit "livingroom" und ab 21.15 Uhr wird in Begleitung der "Neckarfurzern" Neckarzimmern mit dem Verbrennen der Kerweschlumpel und einem Brilliant-Feuerwerk (gesponsert von Marktbeschicker Reimund) am Sportgelände der Abschied von der Kerwe 2023 gefeiert.