Von Dorothea Damm

Haßmersheim. "Helau" rufen die Narren und ziehen gut gelaunt durch die Straßen der Neckargemeinde. Bunt gemischt kommen sie daher, die Garden und Hexen, die großen Wagen mit den Elferräten und die vielen kleinen Karren und Anhänger, die am Anfang des Zuges noch bunt mit Bonbons, Lollis und dem ein oder anderen Glas Hochprozentigem gefüllt sind. Rechts und links der Straße stehen eng gedrängt feiernde Eltern mit bonbonsuchenden Kindern zwischen den Beinen ...

Der Fastnachtsumzug des Haßmersheimer Carneval Clubs lieferte am Rosenmontag bei milden Temperaturen und Sonnenschein alles, was eine gelungene Veranstaltung dieser Art so braucht. Flüssig und doch entspannt schlängelte sich der Zug zwischen den Häusern hindurch, mal wurde traditionell zur Musik der zahlreichen Guggenmusiken aus der ganzen Region getanzt, mal schallte aus den wattstarken Anlagen der Zugwagen laute Fastnachtsmusik durch das Schifferdorf.

Viele Kinder begleiteten den Zug, teils noch in den Kinderwagen, teils schon als stolze Gardemädchen. Während die Bärmuda Bären mit einem Traktor dabei waren, tanzten Donnergesinde und Fürfelder Sumpfhexen zu Fuß durch die Straßen. Auch von befreundeten Vereinen waren viele Narren mit am Start. Von den Breitenbronner Lumpen und den Allfelder Weißkepf schlossen sich ebenso Gruppe an wie aus Heinsheim, Gundelsheim, Schwarzach, Talheim oder Aglasterhausen. Immerhin fast zwei Stunden lang bewegte sich der bunte Zug ohne Pause quer durch die Schiffergemeinde.

Mit von der Partie waren dabei auch Haßmersheimer Vereine und Aktive wie die Pfadfinder, Cantabile, die Freiwillige Feuerwehr mit ihrer Jugendfeuerwehr oder der Schifferverein. Gleich mehrere Teams und Gruppen waren aus Obergimpern und Binswangen gekommen, brachten neben ihrer Guggenmusik auch den Elferrat und viele Garden mit.

Vorneweg gingen mit ihren beeindruckenden Glocken die "i-Scheller". Sie sorgten dafür, dass die vielen Feiernden am Straßenrand den Anfang des Zuges auf keinen Fall verpassten: Denn lange, bevor die Glocke-Meister zu sehen waren, konnte man ihr Geläut hören. Gefeiert wurde ausgiebig und friedlich – und natürlich auch noch, nachdem der Zug schon lange ins Ziel "eingefahren" war.