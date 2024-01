Haßmersheim. (dda) Die Mischung macht’s. Bei der Prunksitzung des Haßmersheimer Carneval Club (HCC) in der bis auf den letzten Platz gefüllten Festhalle passt die Mischung – und alles zusammen. Die Confetti’s (trainiert von Katharina Gerathewohl und Ann-Marie Wieland) übernehmen als größte Abteilung des aktiven Vereins – wie in jedem Jahr – die Aufgabe, das Motto tänzerisch umzusetzen. Von einem Leben als Cowboy, Feuerwehrmann oder Astronaut träumt man in Haßmersheim, wo "Kindheitsträume wahr werden".

Nach dem schwungvollen Start dürfen auch mal leisere Töne anklingen und hemmen dabei zu keinem Zeitpunkt die hervorragende Stimmung im Saal. Sophie Zimmermann übernimmt hörbar gerührt in diesem Jahr die Nachfolge ihres Großvaters, der einst als erster die Symbolfigur "Bär" verkörperte.

Heute übergibt sie – dem passenderweise als Majestix verkleideten – Bürgermeister Christian Ernst den ersten Orden des Abends. Er und viele weitere Gäste bestaunten die Vielzahl der Mitwirkenden, die der rührige Carneval Club im Schifferdorf – auch im Jahr des 1250. Jubiläums seit der erstmaligen Erwähnung – wieder auf die Bühne locken konnte.

Schon lange dabei ist Wolfgang Heck, der in seiner Bütt als Ehrenpräsident in der Rolle des "Neckar-Napoleon" gleich zur Revolution aufruft. Mit einer mahnenden politischen Bütt mit vielen Anspielungen zur Vereinsgeschichte stellte er klar: "Hoch lebe die Demokratie". Ganz ohne Worte aber mit großen Scheren verpassen die Mitglieder der Gruppe "lautlos" Marion und Christian Wisura, Marcus, Birgit und Laura Dietrich, Marian Kaufmann und Luca Carabetta ihren Gästen manch ungewollten Haarschnitt und bringen so den Saal zum Lachen.

Ganz groß ist auch der Auftritt der Kleinsten beim HCC. Die Minigarde (trainiert von Mareike Fahner und Marilena Ackel) zeigt mit ihrem Marschtanz, was es heißt, gemeinsam Großes auf die Beine zu stellen und "de Büschels" (trainiert von Mareike Kurz, Gina Feldner, Gina Weiss und Mandy Herzog) zeigen mit ihren Pompons genauso wie die Midi-Garde (trainiert von Katharina Gerathewohl und Ann-Marie Wieland) stimmungsvollen und gekonnten Gardetanz.

Dass auch starke Mariechen im Verein tanzen, beweist der Auftritt der "Solisten" Nina Heilmann und Mila Lederer (trainiert von Ann-Kathrin Wisura und Sophie Zimmermann), die gemeinsam über die Bühne wirbeln.

Neben den starken Tanzeinlagen macht aber auch die Bütt des "Hausmeisters" Wolfgang Ott Spaß. "Als er in den Hafen der Ehe einlief, hatte er zu spät gesehen, dass da ein Kriegsschiff vor Ort lag", denn seine Gattin meckert ständig völlig grundlos an ihm rum. Seine Frau sagt immer, er habe zwei Fehler, erstens höre er nicht richtig zu und das andere – dass wisse er nicht mehr.

Das Patenkind vom GCV Gundeslheim "Kater Tim" (Tim Wörner) nimmt sich dann anspruchsvolleren und politischen Themen an und reimt "Mainstreammoralisten übernehmen das Denken, man wähnt sich im betreuten Denken".

Die Singenden Sportler nehmen auch in diesem Jahr mit schmissigen Liedern das Ortsgeschehen aufs Korn. Sie singen von der geheimen Ortskontrolle und meinen damit den ein oder anderen Nachbarn oder die Videoüberwachung. Da Haßmersheim "eine höhere Imbissdichte hat als Berlin" kann man dort gut essen gehen – aber nicht immer überall und an jedem Tag und manchmal müsse man auch zu zwölft sein.

Ein besonderes Augenmerk richten sie auf die vielen Jubiläen, die Haßmersheim in diesem Jahr feiern darf. Dabei gehören sie selbst zum Kreis der Jubilare. Marcus Carabetta, der als singender Sitzungspräsident souverän und mit viel guter Laune durch die über vierstündige Sitzung führt, ergänzt daher ihr Lied um eine weitere Strophe und gratuliert den Singenden Sportfreunden so zum 60. Bühnenjubiläum.

Nach dem Marschtanz der Großen Garde (trainiert von Nele Schwab und Jacqueline Jaylath), denen Carabetta nur zurufen kann "Wir sind stolz auf Euch", heizen die Schorlerebellen der Schorlemafia Trienz mit ihrer Guggenmusik den Saal richtig auf, bevor das Männerballett (trainiert von Vanessa Berry) einmal mehr zeigt, dass sie die "Beste Garde in town" sind oder sich zumindest dafür halten.

Denn auch, wenn die Tanzeinlagen beeindruckend sind und damit nicht nur viele andere Männerballette in den Schatten stellen. Der große Showtanz (trainiert von Carina Bulenz und Lea Graber), bei dem Barbie und Superman um die Vorherrschaft im Spielwarenladen ringen, zeigt am Ende, dass die Damen noch die Nase vorn haben, wenn es um beeindruckende Formationen und Hebefiguren geht.

Mit dem Fasnachtsschlager aus Haßmersheim endet die erste von zwei Punktsitzungen in einer Party, bei der noch lang zur Musik von Stefan Schirmer, der als "Ein-Mann Sitzungskapelle" einen super Job macht, getanzt und gefeiert werden kann.