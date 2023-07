Hardheim. (jam) Mazlum Oktay, Geschäftsführer des Pflegediensts "Hand in Hand", tritt am 1. Oktober im Haus Vital die Nachfolge von Karl-Heinz Gürtler an. Gürtler hatte 2008 seinen eigenen ambulanten Pflegedienst in Buchen gegründet und diesen im Laufe der Jahre um eine Tagespflege sowie einen zweiten Standort in der Erftalgemeinde erweitert.

Für seinen Pflegedienst "Vital" mit rund 35