Montag, 11. August 2025

Plus Hardheim/Höpfingen

Kaum jemand will sich noch in der Seelsorgeeinheit engagieren

Viele Engagierte nutzten die Reform zum Rückzug. Die Kandidatensuche für den Pfarreirat gestaltet sich auch deshalb schwierig.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 33 Sekunden
Die Strukturen ändern sich – auch im Kleinen: Wenn die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland zum 1. Januar 2026 in der neuen Großpfarrei Buchen/St. Oswald aufgeht, tritt der neue Pfarreirat an die Stelle der Pfarrgemeinderäte. Das Bild zeigt die Kirche Sankt Alban in Hardheim. Foto: Adrian Brosch

Von Adrian Brosch

Hardheim/Höpfingen. Die Strukturen ändern sich – auch im Kleinen: Wenn die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland zum 1. Januar 2026 in der neuen Großpfarrei Buchen/St. Oswald aufgeht, tritt der neue Pfarreirat an die Stelle der bisher eigenständigen Pfarrgemeinderäte auf Ortsebene.

Dieser sollte vier Mitglieder der bisherigen

