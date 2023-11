Hardheim. (Sti.) Im Krankenhausverband gibt es Überlegungen, langfristig einen Neubau an das bisherige Wohnheim beim Hardheimer Krankenhaus anzudocken, um dort eine neue Rettungswache mit Potenzial für die Unterbringung der Verwaltung und des technischen Diensts anzusiedeln. Die Vorplanungen sind bereits angelaufen, wie der Verbandsvorsitzende Stefan Grimm bei der Versammlung des Krankenhausverbands in Walldürn mitteilte. Die erforderlichen Gremien hatten zuvor ihre grundsätzliche Zustimmung signalisiert. Die Detailplanung sei derzeit in Abstimmung mit den beteiligten Institutionen, um 2024 entsprechende Zuschussanträge stellen zu können. "Die Realisierbarkeit frühestens ab dem Jahr 2025 ist wesentlich von der Finanzierbarkeit abhängig", erklärte Stefan Grimm.

Laut dem Verbandsvorsitzenden lässt die für den Jahreswechsel angekündigte Krankenhausstrukturreform weiter auf sich warten. "Eine verlässliche Zukunftsprognose, welche weiteren Vorgaben auf den Krankenhausverband einwirken, lässt sich nur sehr schwer abgeben", merkte Grimm an. Dass eine Reform unumgänglich sei, hätten die Veränderungen in der Belegungssituation des Krankenhauses seit der Corona-Pandemie nochmals deutlich gemacht.

Unabhängig von den Reformbemühungen von Bund und Land und der sich abzeichnenden Klassifizierung als Primärversorgungszentrum streben die Verwaltung und die Gremien des Verbands seit einiger Zeit eine Änderung in der Struktur des Krankenhauses mit einer inhaltlichen Neuausrichtung an. Aktuell diskutieren die Beteiligten erste Modellansätze, erstellen Machbarkeitsstudien und prüfen diese auf ihre Realisierbarkeit hin. "In den nächsten Jahren wird es auf jeden Fall einen Wandel in der Ausrichtung des Krankenhauses geben müssen, und erste Meilensteine dazu wollen wir bereits im Frühjahr 2024 legen", kündigte der Verbandsvorsitzende an.

Beim Blick auf den Haushalt erwähnte Grimm, dass die Personalbeschaffungskosten sukzessive zunehmen: "Das Ringen um gut qualifiziertes und motiviertes Personal macht neue Wege des Personalrecruitings erforderlich." Die starke Technisierung und die stetige Erhöhung von Sicherheitsstandards treibe noch dazu die Kosten für die Instandhaltung in die Höhe. Sie steigen auf voraussichtlich 344.000 Euro. Ebenso schlagen die gestiegenen Energiekosten zu Buche. Neben kleineren Modernisierungsmaßnahmen im Bestand sollen im Jahr 2024 die seit langem anvisierte Umbau mehrerer Patientenzimmer zu Nasszellen angegangen werden. Der Zuschussantrag sei bereits bewilligt.

Grimm informierte außerdem, dass der Krankenhausverband mit der Einführung der digitalen Patientenakte im Jahr 2021 und dem Umstieg beim Krankenhausinformationssystem zum Jahresbeginn einen der größten Schritte im Rahmen der Digitalisierung bereits getan habe. "Die weitere Digitalisierung wird aber auch künftig Personalressourcen und finanzielle Mittel binden", versicherte Stefan Grimm.